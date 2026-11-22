Xaçmazda iki avtomobil toqquşub, bir ailənin altı üzvü xəsarət alıb
Hadisə
- 22 noyabr, 2026
- 23:08
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Xaçmaz rayonu ərazisində yeddi nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Xaçmaz-Quba avtomobil yolunun Armudpadar kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
Belə ki, hərəkətdə olan "QAZ-3110" və "VAZ-21099" markalı minik avtomobilləri toqquşub. Qəza nəticəsində "VAZ-21099"un sürücüsü və altı sərnişini xəsarət alıb.
Yaralıların Xaçmaz rayonunun Əbilyataq kənd sakinləri, bir ailənin üzvləri - ata, ana və onların dörd azyaşlı qız övladı olduğu bildirilir. Onlar Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.
Azyaşlılardan birinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir, faktla bağlı araşdırma aparılır.
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