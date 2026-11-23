Президент США Дональд Трамп заявил, что после победы Демократической партии на промежуточных выборах американский фондовый рынок потерял более $6 трлн капитализации.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

"Рынок потерял более $6 трлн после довольно странной "победы" демократов 3 ноября. Один только индекс Nasdaq упал на 20%", - заявил Трамп.

По его мнению, ответственность за снижение фондовых котировок полностью лежит на Демократической партии, экономическую политику которой он назвал направленной против роста экономики.

"Это на 100% связано с тем, что демократы проводят политику, направленную против экономического роста и исключительно на сведение счетов, и даже хуже. Если они быстро не изменят свой курс, ситуация будет только ухудшаться", - подчеркнул президент.

При этом Трамп выразил уверенность, что американская экономика вскоре восстановится.

Ранее, 6 ноября, глава Белого дома также связал снижение фондовых индексов с результатами промежуточных выборов, заявив о потерях американского рынка в размере $3 трлн.