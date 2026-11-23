В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек.

Как сообщает северное бюро Report, авария произошла на участке автодороги Хачмаз – Губа, проходящем через село Армудпадар.

Столкнулись легковые автомобили ГАЗ-3110 и ВАЗ-21099. В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗ-21099 и шестеро его пассажиров.

По предварительной информации, среди пострадавших - жители села Абилятаг Хачмазского района, члены одной семьи: отец, мать и их четыре несовершеннолетние дочери.

Пострадавшие доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу. Состояние одной из девочек оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.