В Хачмазе при столкновении двух автомобилей пострадали семь человек
Происшествия
- 23 ноября, 2026
- 00:55
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В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек.
Как сообщает северное бюро Report, авария произошла на участке автодороги Хачмаз – Губа, проходящем через село Армудпадар.
Столкнулись легковые автомобили ГАЗ-3110 и ВАЗ-21099. В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗ-21099 и шестеро его пассажиров.
По предварительной информации, среди пострадавших - жители села Абилятаг Хачмазского района, члены одной семьи: отец, мать и их четыре несовершеннолетние дочери.
Пострадавшие доставлены в Хачмазскую центральную районную больницу. Состояние одной из девочек оценивается как тяжелое.
По факту проводится расследование.
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