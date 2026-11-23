Бывший глава полиции Италии Джанни Де Дженнаро покончил с собой в возрасте 78 лет на фоне расследования предполагаемого воспрепятствования следствию по делу об убийстве судьи Паоло Борселлино, совершенном сицилийской мафией в 1992 году.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Repubblica.

Тело Де Дженнаро обнаружили в субботу утром в его загородном доме в Тоскане. Родственники обратились в правоохранительные органы после того, как не смогли с ним связаться.

Прокуратура города Гроссето возбудила дело по факту возможного доведения до самоубийства. На данный момент подозреваемые в рамках расследования не установлены.

Ранее стало известно, что Де Дженнаро оказался фигурантом расследования предполагаемых попыток воспрепятствовать установлению обстоятельств убийства судьи Паоло Борселлино и пяти сотрудников его охраны в результате взрыва автомобиля в Палермо в 1992 году.

Прокуратура добивалась помещения бывшего главы полиции под домашний арест, однако суд отклонил соответствующее ходатайство. Обвинение обжаловало решение, рассмотрение жалобы ожидалось 1 декабря.

По данным итальянских СМИ, рядом с телом обнаружили предсмертные записки, адресованные родственникам, а также документы, которые, предположительно, готовились для защиты в рамках расследования.

Де Дженнаро возглавлял полицию Италии с 2000 по 2007 год. Он отвергал обвинения в причастности к воспрепятствованию расследованию убийства Борселлино.