Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал развитые страны втрое увеличить финансирование мер по адаптации к изменению климата и выполнить обязательства по предоставлению средств государствам, наиболее нуждающимся в поддержке.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом Гутерриш заявил по итогам 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), состоявшейся в Анталье.

По его словам, глобальная температура продолжает достигать рекордных значений, экстремальные погодные явления усиливаются, а объемы выбросов парниковых газов остаются высокими.

Генсек ООН подчеркнул необходимость быстрого и существенного сокращения выбросов в течение текущего десятилетия, чтобы ограничить повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.

Он также отметил, что сохраняющаяся зависимость от угля, нефти и газа усугубляет климатический кризис, делает экономики уязвимыми к ценовым потрясениям и ослабляет энергетическую безопасность.

Гутерриш призвал развитые государства нарастить финансовую поддержку стран, сталкивающихся с последствиями изменения климата. Особое внимание, по его словам, необходимо уделить защите государств, которые внесли наименьший вклад в возникновение климатического кризиса, но испытывают на себе его наиболее тяжелые последствия.

Генеральный секретарь ООН также указал на необходимость сокращения зависимости от ископаемого топлива, расширения использования чистой энергии, модернизации энергетических сетей, снижения выбросов метана и восстановления лесов.

В завершение выступления Гутерриш поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, правительство и народ страны, а также город Анталью за проведение COP31 и оказанное гостеприимство.

Он также выразил признательность председателю COP31 Мурату Куруму и председателю переговорного процесса Крису Боуэну за приложенные усилия.