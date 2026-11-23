Президент США Дональд Трамп заявил, что за последнюю неделю Иран выпустил больше ракет и беспилотников, чем за любой другой аналогичный период более чем за год.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

"На прошлой неделе Иран запустил больше беспилотников и ракет, чем за любой другой период более чем за год. Все они были сбиты, никакого ущерба не было", - утверждает Трамп.

По мнению президента США, активизация иранских атак связана с победой Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс.

"Лидеры Ирана считают демократов слабыми, неэффективными и разрушающими страну, но я этого не допущу", - подчеркнул он.

Напомним, промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. По их итогам демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, новый состав которого приступит к работе в январе 2027 года.