При ударе РФ по жилому дому под Киевом погибли шесть человек
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 04:46
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В результате российского удара по пятиэтажному жилому дому в поселке Дымер Киевской области Украины погибли шесть человек.
Как передает Report со ссылкой на украинский "24 Канал", поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
Российский беспилотник атаковал жилое здание утром 22 ноября. В результате удара один из подъездов пятиэтажного дома был разрушен, возник пожар.
Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут находиться под обломками здания.
Ранее из-под завалов удалось спасти семилетнего мальчика, который провел под обломками около 14 часов.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Последние новости
04:46
При ударе РФ по жилому дому под Киевом погибли шесть человекДругие страны
04:12
Диего Симеоне установил рекорд чемпионата Испании по числу тренерских победФутбол
03:44
"Ливерпуль" стал третьим клубом с более чем 700 победами в АПЛФутбол
03:16
Ирак выставил на продажу самолет Саддама Хусейна за $900 тыс.Другие страны
02:49
Президент США: Иран стал активнее наносить удары ракетами и БПЛАДругие страны
02:03
Гутерриш призвал развитые страны втрое увеличить финансирование адаптации к изменению климатаЭкология
01:58
Дональд Трамп обвинил демократов в обвале фондового рынка США на $6 трлнДругие страны
01:25
Бывший глава полиции Италии покончил с собой на фоне расследования убийства судьи мафиейДругие страны
00:55
Фото
В Хачмазе при столкновении двух автомобилей пострадали семь человекПроисшествия