В результате российского удара по пятиэтажному жилому дому в поселке Дымер Киевской области Украины погибли шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на украинский "24 Канал", поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Российский беспилотник атаковал жилое здание утром 22 ноября. В результате удара один из подъездов пятиэтажного дома был разрушен, возник пожар.

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут находиться под обломками здания.

Ранее из-под завалов удалось спасти семилетнего мальчика, который провел под обломками около 14 часов.

Информация о последствиях атаки уточняется.