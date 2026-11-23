Главный тренер мадридского "Атлетико" аргентинец Диего Симеоне установил рекорд чемпионата Испании по футболу по количеству побед в качестве наставника.

Как сообщает Report, рекорд был установлен в выездном матче XIII тура Ла Лиги против "Хетафе", завершившемся победой "Атлетико" со счетом 3:0.

Эта победа стала для Симеоне 345-й в чемпионате Испании.

Предыдущий рекорд принадлежал Луису Арагонесу, возглавлявшему "Атлетико", "Барселону" и другие испанские клубы. На его счету было 344 победы.

При этом Симеоне достиг нового рекордного показателя за 567 матчей, тогда как Арагонесу для 344 побед потребовалось 756 встреч.

56-летний аргентинский специалист возглавляет "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб дважды становился чемпионом Испании (2014, 2021), выигрывал Кубок страны (2013) и Суперкубок Испании (2014).

Кроме того, "Атлетико" дважды завоевывал трофей Лиги Европы (2012, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018), а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов УЕФА (2014, 2016).