Английский "Ливерпуль" вошел в тройку клубов, одержавших более 700 побед в истории английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report со ссылкой на статистический портал Squawka, мерсисайдцы достигли этого показателя после разгромной победы над "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии сезона-2026/2027.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Ранее отметку в 700 побед преодолели только "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

После 11 туров "Ливерпуль", набрав 21 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" с восемью очками располагается на 19-й строчке.

В следующем туре "Ливерпуль" 29 ноября встретится с "Эвертоном", а "Манчестер Юнайтед" днем ранее сыграет с "Брентфордом".