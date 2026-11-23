Концерт американского рэпера Дона Толивера в британском Манчестере был досрочно прекращен после того, как неизвестный распылил слезоточивый газ среди зрителей.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Sun.

По информации издания, инцидент спровоцировал панику и давку среди посетителей концерта. Исполнитель был вынужден прервать выступление, а на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Полиция Манчестера сообщила, что в результате произошедшего никто из зрителей не получил серьезных травм.

Концерт проходил на крытой арене Co-op Live, рассчитанной на 23,5 тыс. зрителей. Она является крупнейшей крытой концертной площадкой Великобритании по вместимости.