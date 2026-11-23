В Японии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат около 80 тыс. кур

В японской префектуре Айти приступили к уничтожению около 80 тыс. кур на одной из птицеферм после выявления вспышки птичьего гриппа.

Как сообщает Report, об этом заявили в администрации префектуры.

Очаг заболевания обнаружен на птицеферме в городе Тоёхаси.

В Японии вспышки птичьего гриппа регулярно фиксируются в осенне-зимний период. Несмотря на принимаемые профилактические меры, в 2025 году в стране было зарегистрировано более 20 вспышек заболевания.

Подобные случаи могут иметь серьезные экономические последствия. Так, в 2023 году из-за птичьего гриппа цены на яйца в Японии выросли на 76%. В некоторых магазинах Токио даже вводились ограничения на их продажу.