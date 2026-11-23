Мексиканские наркокартели начали устанавливать контроль над микрофинансовыми организациями, стремясь расширить источники доходов и снизить зависимость от наркоторговли.

Как передает Report, об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, преступные группировки нацелились на организации, предоставляющие небольшие кредиты гражданам, не имеющим доступа к традиционным банковским услугам. Размер таких займов составляет от $300 до $3,5 тыс., а их получателями преимущественно становятся малообеспеченные граждане и мелкие предприниматели.

Для установления контроля над микрофинансовыми организациями наркокартели вынуждают их руководство покидать районы деятельности и передавать управление бизнесом преступным группировкам.

После захвата организаций картели устанавливают высокие процентные ставки по кредитам. При этом сотрудники компаний подвергаются угрозам, избиениям и похищениям.