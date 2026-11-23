Meksikada narkokartellər mikromaliyyə təşkilatlarına nəzarəti ələ keçirir
- 23 noyabr, 2026
- 07:48
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Meksikada narkokartellər mikromaliyyə təşkilatlarına (MMT) nəzarəti ələ keçirməyə başlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerikanın "The Wall Street Journal" qəzeti yazıb.
Nəşrin məlumatına görə, kartellər bu yolla narkotik ticarətindən asılılığı azaltmağa çalışırlar. Onların əsas hədəfi ənənəvi bank xidmətlərindən istifadə imkanları olmayan vətəndaşlara, xüsusilə iqtisadi piramidanın aşağı təbəqəsindəki sahibkarlara 300-3 500 ABŞ dolları məbləğində kredit verən mikromaliyyə təşkilatlarıdır.
Qəzetin yazdığına görə, kartellər MMT-ləri ələ keçirərkən təşkilatların rəhbərliyindən ərazini tərk etməyi və nəzarəti onlara təhvil verməyi tələb edirlər.
Bundan sonra cinayətkar qruplaşmalar yüksək faiz dərəcələri tətbiq edir, şirkətlərin əməkdaşlarını isə oğurlayır, döyür və hədələyirlər.