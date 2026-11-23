Американская компания Anthropic, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, установила необычно жесткие условия для банков, сопровождавших ее первичное публичное размещение акций (IPO), вызвав недовольство ряда финансистов с Уолл-стрит.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой сделки.

По информации агентства, Anthropic потребовала от некоторых из 22 банков-организаторов размещения ограничить число сотрудников, непосредственно участвующих в сделке, четырьмя старшими специалистами. Предположительно, эта мера была направлена на предотвращение утечек конфиденциальной информации.

Кроме того, компания предложила отдельным руководителям банков подписать соглашения, запрещающие ключевым участникам сделки работать с конкурентами Anthropic, включая OpenAI, Cursor, DeepSeek и Hugging Face, в течение шести месяцев после выхода компании на биржу.

Собеседники Reuters отметили, что подобные ограничения крайне редко применяются при размещении акций, особенно в отношении отдельных банковских сотрудников.

Дополнительные трудности возникли из-за сжатых сроков подготовки IPO, задержек с предоставлением финансовых прогнозов и необходимости срочного согласования документов.

Для обмена конфиденциальными материалами Anthropic использовала платформу NetRoadshow, которая позволяла отслеживать доступ к документам, но ограничивала возможность их скачивания. По словам источников, это осложняло работу банков.

В одном из случаев исправленный документ для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) был направлен банкам около двух часов ночи по нью-йоркскому времени. На его согласование участникам сделки отвели всего несколько часов.

Несмотря на возникшие сложности, размещение акций Anthropic, состоявшееся 19 ноября, стало одним из крупнейших в истории фондового рынка. Банки получили за сопровождение сделки более $500 млн комиссионных.

Reuters отмечает, что похожая ситуация наблюдалась при выходе на биржу компании SpaceX Илона Маска в июне 2026 года. Тогда руководство SpaceX также самостоятельно определяло условия работы банков, включая порядок продвижения акций и требования к инвесторам.

По оценке экспертов, высокий спрос на акции технологических компаний, связанных с искусственным интеллектом, позволяет им диктовать условия крупнейшим финансовым организациям.

При этом после первоначального роста акции Anthropic в пятницу подешевели на 8,5%, тогда как бумаги SpaceX ранее опустились ниже цены размещения.