Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии и играет важную роль в обеспечении ее энергетической безопасности. Стратегическое партнерство двух стран основывается на взаимных экономических интересах, сотрудничестве в сфере энергетической и транспортной инфраструктуры, а также возможностях выхода на европейские рынки.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил член Политического совета партии "Прежде всего Грузия", дипломат, директор по геополитическим исследованиям Грузинского центра стратегического анализа Валерий Чечелашвили, комментируя экономическое и стратегическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией.

По его словам, Азербайджан на протяжении длительного времени входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии, а в течение нескольких лет занимал второе место после Турции.

В.Чечелашвили подчеркнул, что значение Азербайджана не ограничивается торговыми связями, поскольку страна выступает основным гарантом энергетической безопасности Грузии.

"Грузия чувствует себя более защищенной и уверенной благодаря наличию такого надежного партнера, как Азербайджан. Обе страны неоднократно подтверждали важность стратегического партнерства друг для друга", - заявил дипломат.

Он также отметил, что азербайджано-грузинские отношения дополняются трехсторонним форматом сотрудничества Анкара – Тбилиси – Баку. По его мнению, необходимо активизировать встречи на высоком уровне в этом формате.

Напомнив, что трехсторонние встречи не проводились уже длительное время, дипломат выразил надежду на возобновление контактов.

В.Чечелашвили подчеркнул значение состоявшегося несколько месяцев назад визита премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Грузию для развития двусторонних отношений. По его словам, в ходе визита обсуждались новые проекты и возможности продвижения сотрудничества по различным направлениям.

"Можно сказать, что Грузия и Азербайджан продолжают укреплять связи на основе принципа позитивной взаимозависимости и выстраивают весьма успешные двусторонние отношения. Это чрезвычайно важный фактор для обеих стран", - отметил он.

Дипломат назвал сотрудничество в сфере логистики, транспортно-коммуникационных коридоров и Среднего коридора одним из основных направлений двусторонних отношений.

В.Чечелашвили отметил, что иногда называет этот маршрут "Центральным коридором", поскольку считает, что такое определение точнее отражает его географическую и политическую сущность.

По его словам, Азербайджан играет важную роль в развитии Транскаспийского маршрута.

Коснувшись строительства порта Анаклия, дипломат выразил мнение, что Грузия приближается к реализации этого проекта, и надежду на то, что строительство будет осуществлено.

Он также допустил возможность установления в будущем институциональных связей между Бакинским портом и портом Анаклия.

По предложению В.Чечелашвили, для этого можно использовать механизм блок-поездов, который позволит обеспечить регулярное движение грузовых составов между Баку и Анаклией независимо от объема перевозимых грузов.

"Это, в свою очередь, станет очень эффективным инструментом привлечения грузопотоков. Считаю, что нашим правительствам следует рассмотреть этот проект и поддержать его реализацию", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил важную роль железной дороги Баку – Тбилиси – Карс в развитии регионального транспортного сообщения.

По его мнению, необходимо обеспечить полноценную работу железнодорожной линии и эффективное использование ее существующего потенциала.

В.Чечелашвили напомнил, что этот вопрос также обсуждался на заседании межправительственной комиссии во время визита Али Асадова в Грузию.

Дипломат заявил, что сотрудничество Азербайджана и Грузии в энергетической сфере имеет гораздо более широкие перспективы, чем традиционные нефтегазовые проекты.

По его словам, проект поставок зеленой энергии на рынок Европейского союза открывает важные экономические и стратегические возможности для обеих стран и региона в целом.

Он подчеркнул заинтересованность Евросоюза в получении зеленой энергии из региона. По мнению дипломата, потенциал Азербайджана в области солнечной и ветровой энергетики, а также гидроэнергетические ресурсы Грузии создают широкие возможности для удовлетворения потребностей европейского рынка.

"Азербайджан и Грузия обладают значительными возможностями для производства энергии из альтернативных источников. В Азербайджане это прежде всего солнечная и ветровая энергетика, а в Грузии - гидроэнергетика. Поэтому у нас есть серьезный потенциал для удовлетворения интереса Европы", - заявил В.Чечелашвили.

Он отметил, что проект зеленой энергетики важен не только с точки зрения экспорта электроэнергии, но и для расширения роли Европы на Южном Кавказе, а также укрепления позиций Азербайджана и Грузии на европейском энергетическом рынке.

Дипломат подчеркнул, что было бы неправильно рассматривать азербайджано-грузинские отношения исключительно через призму экономических и торговых связей. По его словам, обе страны имеют друг для друга стратегическое значение с точки зрения энергетики, транспорта и доступа к внешним рынкам.

"Азербайджан является основным гарантом энергетической безопасности Грузии. Энергетическая безопасность, в том числе внутренние цены на энергоресурсы, имеют чрезвычайно важное значение в нынешних нестабильных и сложных условиях", - отметил В.Чечелашвили.

Он добавил, что Грузия, в свою очередь, является важной транзитной страной для Азербайджана, обеспечивая ему выход к Черному морю, а через расположенные там порты - на европейские рынки.

В.Чечелашвили также назвал крупные инфраструктурные проекты, реализованные в рамках трехстороннего сотрудничества Баку – Тбилиси – Анкара, важным показателем партнерства. В качестве примеров он привел газопровод Баку – Тбилиси – Эрзурум и нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан.

По словам дипломата, пропускная способность нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан соответствует примерно 2% мирового спроса на нефть. Он отметил, что этот показатель свидетельствует о значении проекта не только для региона, но и для глобального энергетического рынка.

"Люди порой не в полной мере учитывают влияние этих проектов на мировой энергетический рынок. Между тем сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции способствует стабильности не только региональных, но и мировых энергетических рынков", - заключил дипломат.