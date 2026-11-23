В соцсетях президента опубликован видеоролик о традициях азербайджанства
Внутренняя политика
- 23 ноября, 2026
- 08:26
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В аккаунтах президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик, посвященный традициям азербайджанства.
Как сообщает Report, публикация сопровождается следующими словами:
"Идеология азербайджанства - это философия, лежащая в основе всех наших успехов".
Azərbaycançılıq məfkurəsi bizim bütün uğurlarımızın təməlində dayanan fəlsəfədir. #Azərbaycan https://t.co/gD2UEs1WAx— İlham Əliyev (@azpresident) November 23, 2026
İlham Əliyev: Azərbaycançılıq məfkurəsi bizim bütün uğurlarımızın təməlində dayanan fəlsəfədir
Video on traditions of Azerbaijanism shared on President Ilham Aliyev's social media accounts
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