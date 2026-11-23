İlham Əliyev: Azərbaycançılıq məfkurəsi bizim bütün uğurlarımızın təməlində dayanan fəlsəfədir
Daxili siyasət
- 23 noyabr, 2026
- 08:24
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında azərbaycançılıq ənənələri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Azərbaycançılıq məfkurəsi bizim bütün uğurlarımızın təməlində dayanan fəlsəfədir".
Azərbaycançılıq məfkurəsi bizim bütün uğurlarımızın təməlində dayanan fəlsəfədir. #Azərbaycan https://t.co/gD2UEs1WAx— İlham Əliyev (@azpresident) November 23, 2026
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