Совпадение экономических и стратегических интересов Азербайджана и Грузии, взаимное доверие и равноправный диалог вносят важный вклад в развитие регионального сотрудничества. Такое партнерство также создает благоприятные условия для реализации проектов международного значения, в том числе Среднего коридора.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель политической партии "Прежде всего Грузия", руководитель аналитической организации Geocase Виктор Кипиани, комментируя азербайджано-грузинские отношения.

По его словам, Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии, а заседания межправительственной комиссии свидетельствуют о развитии экономических связей. Вместе с тем существуют дополнительные возможности для более полного использования имеющегося потенциала.

"Интересы Грузии практически полностью совпадают с интересами Азербайджана, а интересы Азербайджана - с интересами Грузии. Эта общность интересов особенно ярко проявляется в экономических и торговых отношениях", - отметил В.Кипиани.

Он подчеркнул особое значение географического положения обеих стран для развития Среднего коридора. По его мнению, расположение Азербайджана на побережье Каспийского моря, а Грузии - Черного моря обеспечивает им важную роль в функционировании этого маршрута.

По словам аналитика, взаимопонимание между Баку и Тбилиси, равноправный диалог и сложившийся опыт партнерства могут служить примером и для других государств.

В.Кипиани также отметил, что коридор зеленой энергетики открывает перед Азербайджаном и Грузией значительные экономические и стратегические возможности.

Он подчеркнул, что нефтепроводы Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также проекты транспортировки газа укрепили роль Грузии в региональных энергетических связях. На новом этапе особое значение приобретает развитие не только Среднего коридора, но и коридора чистой энергии.

В.Кипиани добавил, что подобные масштабные проекты способствуют интеграции стран в мировую экономику, их модернизации, повышению конкурентоспособности и укреплению международных позиций.