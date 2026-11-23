Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2026)
- 23 ноября, 2026
- 09:18
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06%, до 1,8681 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,3%, до 2,0809 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,8681
|
100 российских рублей
|
2,0809
|
1 австралийский доллар
|
1,1282
|
1 белорусский рубль
|
0,5682
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1259
|
1 чешская крона
|
0,0763
|
1 китайский юань
|
0,2547
|
1 датская крона
|
0,2498
|
1 грузинский лари
|
0,6566
|
1 гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 индийская рупия
|
0,0183
|
1 британский фунт
|
2,2284
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1665
|
1 швейцарский франк
|
2,0244
|
1 израильский шекель
|
0,5064
|
1 канадский доллар
|
1,1864
|
1 кувейтский динар
|
5,4540
|
100 казахстанских тенге
|
0,3732
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5014
|
1 молдавский лей
|
0,0930
|
1 норвежская крона
|
0,1744
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6119
|
1 польский злотый
|
0,4190
|
1 румынский лей
|
0,3490
|
1 сербский динар
|
0,0159
|
1 сингапурский доллар
|
1,3174
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2828
|
1 Турецкая лира
|
0,0336
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0378
|
100 Японских йен
|
1,0693
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9298
|
Золото
|
6131,2540
|
Серебро
|
71,6571
|
Платина
|
2227,8585
|
Палладий
|
1530,3230