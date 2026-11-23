Премьер Пакистана Шахбаз Шариф 30 ноября прибудет в Россию с трехдневным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает издание Dawn.

В рамках визита он планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждены вопросы безопасности, торговли и энергетики.

На переговорах они обсудят инвестиции в нефтегазовый сектор Пакистана, модернизация завода Pakistan Steel Mills в Карачи и т.д.

Сообщается, что премьер Пакистана далее отправится в Иран на 18-й саммит Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который состоится 3 и 4 декабря.