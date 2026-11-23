Премьер Пакистана в конце ноября прибудет в РФ с трехдневным визитом
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 09:16
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Премьер Пакистана Шахбаз Шариф 30 ноября прибудет в Россию с трехдневным визитом.
Как передает Report, об этом сообщает издание Dawn.
В рамках визита он планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых будут обсуждены вопросы безопасности, торговли и энергетики.
На переговорах они обсудят инвестиции в нефтегазовый сектор Пакистана, модернизация завода Pakistan Steel Mills в Карачи и т.д.
Сообщается, что премьер Пакистана далее отправится в Иран на 18-й саммит Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), который состоится 3 и 4 декабря.
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