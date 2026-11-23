В опубликованном проекте Конституции Армении нет ссылки на Декларацию о независимости
В регионе
- 23 ноября, 2026
- 09:19
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В Армении опубликован проект Конституции, ссылки на Декларацию о независимости в тексте нет.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
Отметим, что это является последним условием Азербайджана для подписания мирного договора с Арменией.
Документ состоит из 89 статей.
В документе говорится о том, что Конституция или поправки к Конституции, вынесенные на референдум, считаются принятыми, если за них проголосует более половины участников референдума, но не менее одной трети граждан, имеющих право участвовать в референдумах.
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