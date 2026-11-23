В Армении опубликован проект Конституции, ссылки на Декларацию о независимости в тексте нет.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Отметим, что это является последним условием Азербайджана для подписания мирного договора с Арменией.

Документ состоит из 89 статей.

В документе говорится о том, что Конституция или поправки к Конституции, вынесенные на референдум, считаются принятыми, если за них проголосует более половины участников референдума, но не менее одной трети граждан, имеющих право участвовать в референдумах.