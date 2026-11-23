Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Вануату на юго-западе Тихого океана.

Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Очаг землетрясения залегал на глубине 601 км.

Сообщений о погибших и пострадавших в результате землетрясения не поступало.