В районе Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,5
Другие страны
- 23 ноября, 2026
- 09:15
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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Вануату на юго-западе Тихого океана.
Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Очаг землетрясения залегал на глубине 601 км.
Сообщений о погибших и пострадавших в результате землетрясения не поступало.
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