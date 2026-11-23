Ermənistan Konstitusiyasının dərc olunmuş layihəsində Müstəqillik Bəyannaməsinə istinad yoxdur
Region
- 23 noyabr, 2026
- 09:21
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Ermənistanda Konstitusiya layihəsi dərc olunub, mətndə Müstəqillik Bəyannaməsinə istinad yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, bu, Ermənistanla sülh sazişinin imzalanması üçün Azərbaycanın son şərtidir.
Sənəd 89 maddədən ibarətdir.
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