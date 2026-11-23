Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Cahangir Seyyed Abbasi: "Ukraynaya qalib gələcəyimizi gözləmirdik"
- 23 noyabr, 2026
- 09:02
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Voleybol üzrə 16 yaşadək oğlanlardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının 1-ci təsnifat mərhələsində Ukrayna yığmasına 3:0 hesabı ilə qalib gəlməsi gözlənilməz olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu komandanın baş məşqçisi Cahangir Seyyed Abbasi Azərbaycan Voleybol Federasiyasının (AVF) mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.
Mütəxəssis turnirdə keçirdikləri qarşılaşmaları dəyərləndirib:
"Avropa çempionatının 1-ci təsnifat mərhələsində (Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası - EEVZA) ilk oyunumuz ev sahibi Latviya millisinə qarşı oldu. Görüşə yaxşı başlamışdıq, amma birinci setin ortalarında əsas voleybolçularımızdan birinin zədələnməsi komandaya mənfi təsir göstərdi və müəyyən ruh düşkünlüyü yaratdı. Həm bu matçda, həm də növbəti oyunda məğlub olduq. Sonuncu qarşılaşmamızda isə Ukrayna seçməsi ilə üz-üzə gəldik. Bu görüşün bizim üçün nə qədər vacib olduğunu bütün komanda yaxşı anlayırdı. Sevindirici haldır ki, həmin matçda hər bir voleybolçumuz üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirdi. Kollektivimiz baxımlı oyun nümayiş etdirdi, bütün tapşırıqları düzgün icra etdi. Açığı, 3:0 hesablı belə inamlı qələbə qazanacağımızı gözləmirdik. Bu qarşılaşma idmançılarımıza düzgün və intizamlı oyunun hansı nəticələr verə biləcəyini də göstərdi".
Baş məşqçi zədə amilinin nəticələrə təsirindən və gələcək hədəflərdən də danışıb:
"Düşünürəm ki, ilk matçda voleybolçumuz zədələnməsəydi, digər görüşlərdə də daha yaxşı nəticələr əldə edə bilərdik. Buna baxmayaraq, komandamızın çıxışından razı qaldım. Əlbəttə, istəyimiz bu yarışda bütün oyunlarda qalib gəlmək idi. Lakin burada mübarizə aparan kollektivlərin hər birinin uşaq voleybolunda böyük təcrübəyə malik olduğunu bilirdik. Bununla belə, biz də üzərimizdə işləməyə davam edəcəyik. İnanıram ki, qarşıdakı turnirlərdə bu təcrübədən düzgün dərs çıxararaq daha yaxşı çıxış edəcək və uğurlu nəticələr qazanacağıq. Mən hər zaman komandamıza dəstək olan və bizə inanan AVF rəhbərliyinə, məşqçi və həkim heyətinə, eləcə də azarkeşlərə təşəkkür edirəm".
Qeyd edək ki, noyabrın 19-22-də Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilən turnirin B qrupunda yer alan Azərbaycan seçməsi ev sahiblərinə 0:3, Finlandiyaya isə 1:3 hesabı ilə uduzub. Komanda 5-ci yer uğrunda görüşdə Ukraynanı 3:0 hesabı ilə məğlub edib.