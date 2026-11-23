Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.11.2026)
- 23 noyabr, 2026
- 09:00
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % artaraq 1,8681 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,0809 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,8681
|
100 Rusiya rublu
|
2,0809
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1282
|
1 Belarus rublu
|
0,5682
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1259
|
1 Çexiya kronu
|
0,0763
|
1 Çin yuanı
|
0,2547
|
1 Danimarka kronu
|
0,2498
|
1 Gürcü larisi
|
0,6566
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2169
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0183
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2284
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1665
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0244
|
1 İsrail şekeli
|
0,5064
|
1 Kanada dolları
|
1,1864
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4540
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3732
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5014
|
1 Moldova leyi
|
0,0930
|
1 Norveç kronu
|
0,1744
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6119
|
1 Polşa zlotası
|
0,4190
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3490
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0159
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3174
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4531
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2828
|
Türk lirəsi
|
0,0336
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0378
|
Yapon yeni
|
1,0693
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9298
|
Qızıl
|
6131,2540
|
Gümüş
|
71,6571
|
Platin
|
2227,8585
|
Palladium
|
1530,3230