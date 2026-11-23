"Barselona" 45 ildən sonra İspaniya çempionatındakı antirekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 23 noyabr, 2026
- 09:14
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Barselona" komandası 45 ildən sonra İspaniya çempionatındakı antirekordunu təkrarlayıb.
"Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, bu, Kataloniya təmsilçisinin La Liqanın XIII turunda "Vilyarreal"ı məğlub etdiyi oyunda reallaşıb.
Hazırkı ölkə çempionu matçın ilk yeddi dəqiqəsi ərzində qapısından iki qol buraxıb.
Beləliklə, "Barselona" 1981-ci ilin noyabrında "Real Saraqosa" ilə keçirilən qarşılaşmadan sonra ilk dəfə çempionat görüşündə bu halla üzləşib.
Xatırladaq ki, oyun "Barselona"nın 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib. Kataloniya klubu hazırda 36 xalla turnir cədvəlinin lideridir.
Son xəbərlər
09:25
Şahbaz Şərif Rusiyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
09:21
Ermənistan Konstitusiyasının dərc olunmuş layihəsində Müstəqillik Bəyannaməsinə istinad yoxdurRegion
09:14
"Barselona" 45 ildən sonra İspaniya çempionatındakı antirekordunu təkrarlayıbFutbol
09:11
AIIB Bakı metrosunun maliyyələşdirilməsini 1 milyard dollara çatdıracaqMaliyyə
09:02
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Cahangir Seyyed Abbasi: "Ukraynaya qalib gələcəyimizi gözləmirdik"Futbol
09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.11.2026)Maliyyə
08:49
Viktor Kipiani: Azərbaycan və Gürcüstanın ortaq maraqları regional əməkdaşlıq üçün nümunədirXarici siyasət
08:32
Lökbatanda yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində iki nəfər ölüb, biri keçmiş aparıcıdırHadisə
08:26
Valeri Çeçelaşvili: Azərbaycan Gürcüstanın enerji təhlükəsizliyinin əsas təminatçısıdırRegion