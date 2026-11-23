Şahbaz Şərif Rusiyaya səfər edəcək
Digər ölkələr
- 23 noyabr, 2026
- 09:25
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif noyabrın 30-da Rusiyaya üçgünlük səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Dawn" nəşri məlumat yayıb.
Səfər çərçivəsində o, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə təhlükəsizlik, ticarət və enerji məsələləri ətrafında danışıqlar aparmağı planlaşdırır.
Son xəbərlər
09:25
Şahbaz Şərif Rusiyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
09:21
Ermənistan Konstitusiyasının dərc olunmuş layihəsində Müstəqillik Bəyannaməsinə istinad yoxdurRegion
09:14
"Barselona" 45 ildən sonra İspaniya çempionatındakı antirekordunu təkrarlayıbFutbol
09:11
AIIB Bakı metrosunun maliyyələşdirilməsini 1 milyard dollara çatdıracaqMaliyyə
09:02
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Cahangir Seyyed Abbasi: "Ukraynaya qalib gələcəyimizi gözləmirdik"Futbol
09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.11.2026)Maliyyə
08:49
Viktor Kipiani: Azərbaycan və Gürcüstanın ortaq maraqları regional əməkdaşlıq üçün nümunədirXarici siyasət
08:32
Lökbatanda yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində iki nəfər ölüb, biri keçmiş aparıcıdırHadisə
08:26
Valeri Çeçelaşvili: Azərbaycan Gürcüstanın enerji təhlükəsizliyinin əsas təminatçısıdırRegion