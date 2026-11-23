Цены на нефть продемонстрировали стабильность - давление на рынок оказывает общее ослабление интереса к риску после обвала американских акций в пятницу из-за опасений в отношении перспектив ИИ-сектора и его способности стимулировать рост мировой экономики.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,05% до $92,62 за баррель.

Январские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 0,12%, до $83,51 за баррель.

Сообщения о продолжающихся атаках на нефтяную инфраструктуру и танкеры на Ближнем Востоке поддерживают цены на нефть. В минувшие выходные также стало известно о нескольких нападениях на суда в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива.