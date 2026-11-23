В Сумгайыте 24-летняя девушка погибла в результате отравления угарным газом.

Как сообщает местное бюро Report, трагедия произошла в 3-м микрорайоне.

Айгюль Аскерова, 2002 года рождения, скончалась от отравления угарным газом в доме, где проживала.

По факту ведется расследование.