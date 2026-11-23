В Сумгайыте 24-летняя девушка скончалась от отравления угарным газом
Происшествия
- 23 ноября, 2026
- 09:59
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В Сумгайыте 24-летняя девушка погибла в результате отравления угарным газом.
Как сообщает местное бюро Report, трагедия произошла в 3-м микрорайоне.
Айгюль Аскерова, 2002 года рождения, скончалась от отравления угарным газом в доме, где проживала.
По факту ведется расследование.
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