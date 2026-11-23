Sumqayıtda 24 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 23 noyabr, 2026
- 09:47
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Sumqayıtda 24 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin 3-cü mikrorayon ərazisində qeydə alınıb.
Belə ki, 2002-ci il təvəllüdlü Əskərova Aygül Elman qızı yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənib. O, hadisə nəticəsində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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