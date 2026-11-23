Асиф Юнис оглу Аскеров награжден орденом "Шохрат".

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он удостоен этой награды за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Отметим, что сегодня депутату Милли Меджлиса Асифу Аскерову исполняется 60 лет.