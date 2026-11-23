Asif Əsgərov "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib - Sərəncam
Daxili siyasət
- 23 noyabr, 2026
- 10:05
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Asif Yunis oğlu Əsgərov "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
O, Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə bu təltifə layiq görülüb.
Qeyd edək ki, Milli Məclisin deputatı Asif Əsgərovun bu gün 60 yaşı tamam olur.
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