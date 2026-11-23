Nazir müavini: "Azərbaycan-İtaliya iqtisadi əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün zəmin var"
- 23 noyabr, 2026
- 10:11
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Azərbaycan və İtaliya arasında siyasi dialoq iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün möhkəm zəmin yaradır.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Anar Axundov Azərbaycan-İtaliya biznes forumunda deyib.
O bildirib ki, Azərbaycan–İtaliya münasibətlərinin uğurlu inkişafında, həmçinin institusional əməkdaşlıq mexanizmlərinin rolunu vacib hesab olunur: "Cari ilin 13 yanvarın tarixində Bakıda keçirilən Azərbaycan-İtaliya Hökumətlərarası Komissiyasının 6-cı iclası və Komissiyanın 70-dən çox təşəbbüsünü əhatə edən 2026–2027-ci illər üzrə Fəaliyyət Planı iqtisadi tərəfdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi üçün mühüm imkanlar yaradır".
A.Axundov qeyd edib ki, ötən ay Romada İtaliya Sənaye Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə "İtaliya-Azərbaycan iqtisadi və sənaye əməkdaşlığının gücləndirilməsi" adlı tədbir keçirilib, tədbir çərçivəsində kritik xammal sahəsində strateji əməkdaşlığa dair birgə bəyannamə imzalanıb: "Bu gün həmin dialoqu Bakıda daha geniş tərkibdə, müvafiq istiqamətlər üzrə imzalanacaq sənədlərlə davam etdiririk".