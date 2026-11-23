Anar Axundov: "Azərbaycanda İtaliya sərmayəli 124 şirkət fəaliyyət göstərir"
- 23 noyabr, 2026
- 10:14
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanda sənaye, tikinti, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, ticarət və xidmət sahələrində İtaliya sərmayəli 124 şirkət fəaliyyət göstərir.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Anar Axundov Azərbaycan-İtaliya biznes forumunda deyib.
Onun sözlərinə görə, İtaliya Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşı və əsas ixrac bazarıdır: "2025-ci ildə ikitərəfli ticarət dövriyyəmiz həcmi 12 milyard ABŞ dollarına yaxın olub. Bu ilin ilk 9 ayında isə ölkələrimiz arasında ticarətin həcmi 9 milyard ABŞ dollarından çoxdur. Qeyri-neft ticarətinin genişlənməsi sahibkarlara Avropa bazarına çıxmağa, sənaye müəssisələrimizə isə istehsalı müasirləşdirməyə imkan verir".
Nazir müavini qeyd edib ki, Azərbaycan İtaliya iqtisadiyyatına uzunmüddətli sərmayə yatırır. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) bu istiqamətdə böyük uğurlara imza atıb.