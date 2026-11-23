Türkiyədə mütəşəkkli silahlı dəstə ifşa olunub, 51 nəfər saxlanılıb
Region
- 23 noyabr, 2026
- 10:20
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Türkiyənin İstanbul şəhərində mütəşəkkil silahlı dəstə ifşa olunub.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.
Bildirilib ki, əməliyyatla 51 dəstə üzvü saxlanılıb. Dəstə qətl, qəsdən xəsarət yetirmə, ümumi təhlükəsizliyin qəsdən təhlükəyə salınması, əmlaka zərər vurma və hədələmə cinayətləri törətməkdə ittiham olunur.
Məlumata görə, onlar Başakşehir və Küçükçekmece başda olmaqla İstanbul üzrə 35 cinayəti törətməkdə şübhəli bilinirlər.
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