Bakıda söküntü işləri ilə məşğul olan yük avtomobilin sürücü yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 23 noyabr, 2026
- 10:27
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Bakıda 30 yaşlı kişi 3-cü mərtəbədən yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, noyabrın 21-i saat 11 radələrində Səbail rayonu ərazisində aparılan söküntü işləri ilə əlaqədar tullantıları daşımaq üçün gəlmiş yük avtomobilinin sürücüsü Xocalı rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü Elvin Vitali oğlu Zeynalov 3-cü mərtəbədən yerə yıxılaraq ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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