Azərbaycanın iki boksçusu U-23 Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb
- 23 noyabr, 2026
- 10:39
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Azərbaycanın iki boksçusu Xorvatiyanın Poreç şəhərində keçirilən U-23 Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.
Bilalhəbaşi Nəzərov (50 kq) David Zaxari (İsrail) ilə üz-üzə gəlib. Hər 3 raundu aktivinə yazan boksçumuz yekunda 5:0 (30:27, 30:27, 29:28, 29:28, 30:27) hesabı ilə qalib gəlib. Nəzərov finalda Tevfik Akkasla (Türkiyə) gücünü yoxlayacaq.
Nicat Alırzayev (70 kq) Cemal Cemmalı (Fransa) məğlub edib – 4:1 (29:28, 30:27, 30:27, 28:29, 29:28). O, qızıl medal döyüşündə Zviad Tçotçua (Gürcüstan) ilə münasibətinə aydınlıq gətirəcək.
Digər boksçularımızdan Zidan Hünbətovla (55 kq) Məhəmmədəli Aşırəliyev (60 kq) Avropa çempionatını bürünc medalla başa vurublar.
Qeyd edək ki, final döyüşləri noyabrın 24-də olacaq.