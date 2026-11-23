Endirimli cümə həftəsində "Yelo Invest"də komissiyasız alış!
- 23 noyabr, 2026
- 10:19
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Noyabrın son həftəsində hamı endirim axtarır. "Yelo Invest" də isə nəinki endirim, tamamilə komissiyasız alış həftəsinə başlayır! 23–27 noyabr tarixlərində keçirilən "Parlaq İnvestisiya Həftəsi" çərçivəsində səhm və ETF alışları 0 % komissiya ilə icra olunacaq.
"Yelo Invest" vasitəsilə yerli, eləcə də dünya bazarlarındakı səhm və ETF-lərə birbaşa smartfondan çıxış mümkündür. Komissiyasız şərt müştərinin 1 oktyabr 2026 tarixindən alınmış yeni səhm və ETF alışlarına şamil edilir. Yəni portfelə yeni şirkət və ya fond əlavə etmək istəyənlər üçün bu, əlverişli imkandır. "Yelo Invest"də qeydiyyat da ödənişsizdir, ona görə ilk dəfə investisiya edəcək müştərilər üçün də əsl məqamdır.
Xatırladaq ki, komissiyasız investisiya həftələri hər ay təkrarlanır. Xidmət "Yelo Bank" və "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC-nin tərəfdaşlığı ilə təqdim olunur. Alış etmək üçün "Yelo App" mobil tətbiqinə daxil olmaq kifayətdir: https://ylb.az/invest.
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