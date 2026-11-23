КПП на кыргызско-казахской границе закроют для транспорта до 2028 года
В регионе
- 23 ноября, 2026
- 10:33
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Пункт пропуска "Чалдыбар" на кыргызско-казахской границе в Чуйской области (Кыргызстан) с 25 ноября закроют для движения транспорта до конца 2027 года.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщает Госпогранслужба КР.
В связи с капитальным строительством на сопредельном казахстанском КПП "Сыпатай Батыр" здесь будут пропускать только пешеходов.
ГПС напоминает, что для пересечения границы на автомобиле можно воспользоваться контрольно-пропускными пунктами "Ак-Жол", "Ак-Тилек", "Кен-Булун" и "Токмок".
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