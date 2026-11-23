Пункт пропуска "Чалдыбар" на кыргызско-казахской границе в Чуйской области (Кыргызстан) с 25 ноября закроют для движения транспорта до конца 2027 года.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщает Госпогранслужба КР.

В связи с капитальным строительством на сопредельном казахстанском КПП "Сыпатай Батыр" здесь будут пропускать только пешеходов.

ГПС напоминает, что для пересечения границы на автомобиле можно воспользоваться контрольно-пропускными пунктами "Ак-Жол", "Ак-Тилек", "Кен-Булун" и "Токмок".