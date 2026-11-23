В Азербайджане работают 124 компании с итальянским капиталом.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Анар Ахундов на азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

По его словам, данные компании осуществляют деятельность в сферах промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, торговли и услуг Азербайджана.

Замминистра также напомнил, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана и основным рынком сбыта азербайджанского экспорта. В 2025 году товарооборот между странами составил около $12 млрд, а за первые девять месяцев текущего года превысил $9 млрд.

Ахундов отметил, что расширение ненефтяной торговли открывает азербайджанским предпринимателям доступ на европейский рынок и способствует модернизации производства.

Он также подчеркнул, что Азербайджан инвестирует в экономику Италии. В этом направлении значительных успехов добились Государственный нефтяной фонд Азербайджана и SOCAR.