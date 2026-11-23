Политический диалог между Азербайджаном и Италией создает прочную основу для расширения экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, важную роль в развитии партнерства играют механизмы межправительственного взаимодействия.

"Шестое заседание межправительственной комиссии, состоявшееся 13 января в Баку, и план действий на 2026-2027 годы, охватывающий более 70 инициатив, создают значительные возможности для дальнейшего расширения экономического партнерства", - отметил Ахундов.

Замминистра также напомнил, что в октябре в Риме была подписана совместная декларация о стратегическом сотрудничестве в сфере критически важного сырья.

"Сегодня мы продолжаем этот диалог в Баку в более широком формате, с подписанием документов по соответствующим направлениям", - добавил он.