Финансовые системы стран Южного Кавказа, как и других стран региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА), испытывают воздействие повышенных кредитных и валютных рисков, обусловленных устойчиво высокой долларизацией и быстрым наращиванием объемов потребительского кредитования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на доклад Всемирного банка (ВБ).

Как следует из результатов исследования, схожие уязвимости наблюдаются не только на Южном Кавказе, но и в Центральной Азии, государствах Восточной Европы, на Западных Балканах, а также в Украине. В документе подчеркивается, что банковский сектор региона испытывает дополнительное давление со стороны геополитической напряженности и нарастающей внутриполитической неопределенности.

В частности, финансовые организации стран ЕЦА, поддерживающие тесные связи с российскими банками или клиентами, по-прежнему сталкиваются с трудностями "дерискинга" в области корреспондентских банковских отношений и рисками вторичных санкций. В качестве еще одного значимого источника угроз для стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик (EMDEs), в том числе для региона ЕЦА, специалисты ВБ выделяют углубление взаимозависимости между суверенным долгом и банковской системой.

"Данная взаимозависимость представляет серьезную угрозу для государств, подверженных риску долгового стресса, так как она ограничивает финансирование частного сектора и способна спровоцировать затратные одновременные кризисы банковской системы и государственных финансов", - указывается в обзоре.

Согласно докладу ВБ, на протяжении последнего десятилетия медианный показатель отношения государственного долга к ВВП в странах EMDEs увеличился с 37% до 55%. В 2024 году банки данной группы государств в среднем (по медиане) размещали 15% своих активов в суверенных долговых инструментах, причем в 10% финансовых систем эта доля превышала 28%. Заметный рост банковских инвестиций в государственный долг за рассматриваемый период отмечен в регионах ЕЦА, Южной Азии, Африки к югу от Сахары, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Рост зависимости банковского сектора от государственных заимствований происходит в условиях оттока зарубежных инвесторов с рынков облигаций в национальной валюте: за последние пять лет доля нерезидентов снизилась в среднем с 22% до 16%.

Касаясь других крупных экономик региона ЕЦА, аналитики ВБ обращают внимание на концентрацию значительного объема проблемных кредитов в государственных банках Украины, что повышает системные риски. Банковская система Турции, в свою очередь, подвержена высокому валютному и возрастающему кредитному рискам вследствие девальвации национальной валюты, значительной инфляции и ограниченных валютных резервов.