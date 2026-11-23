В Сабаильском районе Баку при падении с третьего этажа погиб 30-летний водитель грузовика, приехавший вывезти строительный мусор с места сноса.

Как сообщает Report, инцидент произошел 21 ноября около 11:00. Погибший - житель Ходжалинского района Эльвин Зейналов, 1996 года рождения.

Обстоятельства гибели водителя выясняет прокуратура Сабаильского района.