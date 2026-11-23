В Баку младенец погиб, упав с балкона квартиры, расположенной на 11-м этаже.

Как сообщает Report, ребенок 2025 года рождения выпал с балкона квартиры на улице С.Оруджева.

В результате полученных травм ребенок скончался.

В районной прокуратуре проводится расследование по данному факту.