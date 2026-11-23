CDP стремится стать долгосрочным партнером Азербайджана и связующим звеном между предприятиями, инвесторами и государственными институтами двух стран.

Как сообщает Report, об этом руководитель отдела по развитию международных рынков CDP (итальянский государственный банк развития Cassa Depositi e Prestiti - ред.) Лоран Франчиози заявил на Итало-азербайджанском бизнес-форуме в Баку.

Он также отметил, что CDP подпишет с Азербайджанским фондом развития бизнеса (Azerbaijan Business Development Fund) соглашение.

"Мы понимаем, что для полноценного развития партнерства с Азербайджаном необходимо привлекать малые и средние предприятия. Именно поэтому мы придаем особое значение соглашению о сотрудничестве, которое я вскоре буду рад подписать с председателем правления Азербайджанского фонда развития бизнеса Ульви Мансуровым. Мы не хотим, чтобы это соглашение осталось лишь институциональной основой для взаимодействия. Наша цель - превратить его в практический инструмент для выявления инвестиционных возможностей, развития торговых связей и, прежде всего, создания новых партнерств между компаниями двух стран", - добавил Франчиози.

По его словам, CDP рассчитывает уже в 2027 году приступить к реализации ориентированных на Азербайджан инициатив по установлению деловых контактов (business matching), используя цифровую платформу банка и целевые отраслевые встречи.

"CDP стремится стать долгосрочным партнером Азербайджана и связующим звеном между предприятиями, инвесторами и государственными институтами двух стран. Мы намерены объединять стратегические проекты и малый и средний бизнес, охватывая широкий спектр направлений - от энергетики до новых технологий. Наша задача остается неизменной: преобразовывать прочные двусторонние отношения в новые инициативы, инвестиции и взаимный экономический рост совместно с итальянским бизнес-сообществом", - добавил он.