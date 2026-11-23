Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 27 ноября посетит Баку, где примет участие в официальной церемонии открытия посольства своей страны в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Эстонии.

По данным МИД, в рамках визита запланированы встречи с официальными лицами Азербайджана. В повестке переговоров двусторонние отношения и поддержка Эстонией мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.