Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан 27 ноября
Внешняя политика
- 23 ноября, 2026
- 11:08
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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 27 ноября посетит Баку, где примет участие в официальной церемонии открытия посольства своей страны в Азербайджане.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Эстонии.
По данным МИД, в рамках визита запланированы встречи с официальными лицами Азербайджана. В повестке переговоров двусторонние отношения и поддержка Эстонией мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
Estoniya XİN başçısı noyabrın 27-də Bakıya gələcək
Estonian foreign minister to visit Baku on November 27
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