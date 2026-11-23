Estoniya XİN başçısı noyabrın 27-də Bakıya gələcək
Xarici siyasət
- 23 noyabr, 2026
- 11:10
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Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna noyabrın 27-də Bakıya səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Estoniya XİN məlumat yayıb.
Nazir ölkəsinin Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi açılış mərasimində iştirak edəcək.
XİN-in məlumatına görə, səfər çərçivəsində Azərbaycanın rəsmi şəxsləri ilə görüşlər planlaşdırılır. Danışıqların gündəliyinə ikitərəfli münasibətlər və Estoniyanın Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı sülh prosesinə dəstəyi daxildir.
Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан 27 ноября
Estonian foreign minister to visit Baku on November 27
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