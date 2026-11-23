Qubada 28 yaşlı kişi su kanalına düşüb
Hadisə
- 23 noyabr, 2026
- 11:10
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Quba rayonunda 28 yaşlı kişi su kanalına düşüb.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Mirzəməmməd kəndi ərazisində baş verib.
1998-ci il təvəllüdlü Xəyal Hidayət oğlu Muradov "KamAz" markalı yük avtomobilini saxlayaraq su götürmək istəyərkən suvarma kanalına düşüb.
Qeyd edək ki, həmin suvarma kanalı Quba rayonu ərazisindən keçərək Samur-Abşeron kanalına birləşir.
Hazırda itkin düşən şəxsin axtarışları davam etdirilir.
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