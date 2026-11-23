Итальянская государственная финансовая организация SIMEST, входящая в группу Cassa Depositi e Prestiti (CDP), подписала соглашение с Итало-азербайджанской торговой палатой о расширении поддержки итальянских предприятий, работающих в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявила директор по внешним связям SIMEST Франческа Аликата на Итало-азербайджанском бизнес-форуме в Баку.

По ее словам, соглашение призвано активизировать деятельность по сопровождению итальянских компаний и оказанию им необходимой поддержки при выходе на зарубежные рынки.

"SIMEST стремится стать активным участником этого процесса, предоставляя предприятиям не только финансовые инструменты, но и консультационную помощь. Наша задача - содействовать развитию итальянских компаний за рубежом и продвижению продукции Made in Italy во всем мире", - отметила она.

Ф. Аликата подчеркнула, что Италия и Азербайджан располагают значительными возможностями для расширения экономического сотрудничества.

"Наша задача - превратить их в инвестиции, партнерские проекты и новые перспективы роста для предприятий обеих стран", - добавила она.