Строительство аэропорта в Свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят" планируется завершить к середине 2027 года.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления СЭЗ "Алят" Валех Алескеров на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

По его словам, достигнута договоренность с грузовой авиакомпанией Silk Way Airlines о создании аэропорта и соответствующей логистической инфраструктуры на территории СЭЗ:

"Уполномоченный орган экономической зоны выделил под этот проект 750 га земли. Строительство аэропорта будет завершено не позднее середины 2027 года, и в следующем году аэропорт уже будет открыт для международных перевозок. На начальном этапе пропускная способность аэропорта составит 500 тыс. тонн в год. Планируется увеличить этот показатель до 2 млн тонн".

Алескеров отметил, что работы на участке площадью 60 га в СЭЗ "Алят" в рамках первого этапа развития инфраструктуры были завершены в июне 2023 года: "С этой даты мы работаем над привлечением инвесторов в СЭЗ "Алят": "С тех пор ведется работа по привлечению инвесторов".

В частности, в СЭЗ "Алят" планируется создание дата-центров. Для реализации одного из проектов с участием иностранных инвесторов выделен участок площадью 11,5 гектара. По словам Алескерова, в ближайшие один-два месяца должны начаться проектирование и строительство этого центра обработки данных. Параллельно ведется работа по размещению еще двух дата-центров.

Кроме того, в связи с наличием спроса на площадки для тяжелой промышленности подготовлен генеральный план освоения территории площадью 366 гектаров. Уже начаты работы по созданию необходимой инфраструктуры.

Председатель правления СЭЗ сообщил, что на этой территории китайская компания планирует создать предприятие по переработке нефтяного кокса. В дальнейшем здесь также предполагается наладить производство коксовых анодов, используемых в алюминиевой промышленности.

По его словам, реализация этих проектов создаст условия для расширения алюминиевой промышленности Азербайджана.